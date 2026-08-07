Доцент МГУ Чирков: часть россиян не хочет заранее платить за страховки

Доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков связал нежелание части россиян покупать страховки с особенностями финансового поведения, ожиданием поддержки государства и отношением к страховым компаниям.
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