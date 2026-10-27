Больных из глубинки предлагают возить в крупные города, закрыв «нежизнеспособные» медучреждения Игорь Молчанов Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС В Совфеде придумали, как сэкономить на здравоохранении.
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Оптимизацию надо делать с «головы», а не с низу - покажите пример.
я за оптимизацию госдумы
Люди скоро будут умирать на ходу, благодаря нашей думе и реформаторам безголовым засевшим там, видимо, на вечно. Особенно Голикова помогла со своими реформами, всех оставила без медобеспечения.
Может его на пару лет отправить в деревню на пару лет, где прошла его оптимизация.
"Оптимизировать " надо чиновников, а не медиков!!!
Что в "гд", что "выше по улице" - собрали стадо откровенных дебилов.
Начали бояться "студенты обидятся если распределение", - как же, БЛД, озаботились НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ "проблемой"....
Единственное решение - отказался ехать по распределению, после ВУЗа - ОТОБРАТЬ ПАСПОРТ, РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО и просто - НАХЕР ИЗ РОССИИ.