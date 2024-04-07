Производство грузовиков на бывшем российском заводе Volvo разгоняется: уже выпускают по 9 машин в сутки

В Калуге на заводе АМО (это бывший российский завод Volvo) начали выпускать больше машин: если поначалу производили около 5 машин в сутки, то сейчас объем производства достигает 9 машин в сутки, а в ближайших планах довести объем до 12 машин в сутки.
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