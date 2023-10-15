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Валентина Родионенко: «Отстранение Олимпийского комитета России было ожидаемым. До тех пор, пока идет СВО, нас не оставят в покое»

«Ватанабе (глава Международной федерации гимнастики – Sports.ru) поддержал выдвижение Томаса Баха на третий срок?! Офигеть, честно говоря.

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