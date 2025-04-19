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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ткачак тренировался с «Флоридой» впервые с февраля. Форвард может сыграть с «Тампой» в 1-м матче плей-офф

Форвард получил повреждение нижней части тела во время Турнира четырех наций в феврале. Сообщалось, что он может досрочно завершить сезон.

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