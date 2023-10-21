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Мировое обозрение

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О русских и славянах с позиции древней истории

О русских и славянах с позиции древней истории

«…Война эта, однако же, не осталась без действительно благодетельных последствий. Она показала нам, что ненавидела нас не какая-либо европейская партия, а, напротив того, – что, каковы бы ни были разделяющие Европу интересы, все они соединяются в общем враждебном чувстве к России… Та общая (поглощающая все различия партий и интересов) ненависть к России, которую и словом и делом обнаружила Европа, начала наконец открывать нам глаза» (Н.

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