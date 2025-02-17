Nature: кровоток в мышцах ног может быть маркером сердечной недостаточности

Исследователи из Института биомедицинской инженерии Университета Торонто выяснили, что анализ кровотока в мышцах ног может выявить сердечно-сосудистые заболевания гораздо раньше, чем традиционные обследования.
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