Вот и дон Румата за Рэбу нашего, дона.

Еще одно подтверждение того факта, что актер и его роли — совершенно разные понятия, и редко кто воплощает в кино или на сцене себя, выражая внутреннюю суть вышло в качестве интервью, данного ТАСС нашим незабвенным домом Руматой — Леонидом Ярмольником.