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Дзен Дневник

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Вот и дон Румата за Рэбу нашего, дона.

Вот и дон Румата за Рэбу нашего, дона.

Еще одно подтверждение того факта, что актер и его роли — совершенно разные понятия, и редко кто воплощает в кино или на сцене себя, выражая внутреннюю суть вышло в качестве интервью, данного ТАСС нашим незабвенным домом Руматой — Леонидом Ярмольником.

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