Группа ИСТ вышла из Polymetal, продав свою долю оманской компании MDI LLC

Оманская компания Mars Development and Investment LLC (MDI LLC) приобрела 113 201 189 акций (23,9% уставного капитала) российской горнорудной компании Polymetal у компании Powerboom Investments Limited, которая является дочерней компанией ICT Holding Limited.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии