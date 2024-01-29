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Группа ИСТ вышла из Polymetal, продав свою долю оманской компании MDI LLC

Группа ИСТ вышла из Polymetal, продав свою долю оманской компании MDI LLC

Оманская компания Mars Development and Investment LLC (MDI LLC) приобрела 113 201 189 акций (23,9% уставного капитала) российской горнорудной компании Polymetal у компании Powerboom Investments Limited, которая является дочерней компанией ICT Holding Limited.

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