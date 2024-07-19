ЕС увеличил закупки российских железа и стали до максимума с 2022 года

Закупки российских железа и стали до максимума с июня 2022 года увеличил Евросоюз, в результате чего Россия стала главным их поставщиком, об этом 19 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ торговой статистики.
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