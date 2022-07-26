"Ъ": Минэкономики займется регулированием NFT в России

Министерство экономики РФ разрабатывает регулирование рынка NFT, или невзаимозаменяемых токенов. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на результаты заседания рабочей группы по нормативному регулированию в АНО "Цифровая экономика".