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Царьград

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Захарян покинул скамейку «Реал Сосьедад» из-за необходимости в туалет

Захарян покинул скамейку «Реал Сосьедад» из-за необходимости в туалет

Арсен Захарян, русский полузащитник «Реал Сосьедад», был в числе разминавшихся игроков в игре с «Эспаньолом», но скамейку запасных покинул из-за необходимости посетить туалет.

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