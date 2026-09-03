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Воронежские новости

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27 человек утонули за купальный сезон в Воронежской области

27 человек утонули за купальный сезон в Воронежской области

Спасатели подвели итоги пляжного сезона в Воронежской области. Без происшествий этим летом не обошлось: 27 человек утонули на водоемах, среди них 7 несовершеннолетних.

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