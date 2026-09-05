«Ferrari нужно разобраться с этим вопросом». Хэмилтон забил тревогу

«Ferrari нужно разобраться с этим вопросом». Хэмилтон забил тревогуPirelliСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон обеспокоен скоростью Ferrari на прямых после первого дня гоночного уик-энда Гран При Италии.