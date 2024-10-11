О стремительном росте цен до 78% на автозапчасти сообщили страховые компании

С начала 2024 года в России зафиксирован значительный рост цен на запчасти для автомобилей. В некоторых случаях увеличение стоимости отдельных автокомпонентов достигло 78%, особенно для моделей концерна VAG, пишет «Ридус» со ссылкой на «Известия».