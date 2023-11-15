Лукашенко призвал белорусских охотников вступать в народное ополчение

Батька получил приглашение в G-7, но опасается нападения со стороны Литвы, Латвии и Польши Михаил Зубов На фото: президент Белоруссии Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС) Материал комментируют: Денис Денисов Белорусское общество при всей близости с Россией достаточно закрыто, у него есть секреты.