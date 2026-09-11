Страна и люди
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Страна и люди

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Москвичи хотели бы увеличить размер МРОТ до 64 000 рублей

Москвичи хотели бы увеличить размер МРОТ до 64 000 рублей

Россияне поделились, какой для них желаемый размер минимального размера оплаты труда (МРОТ). О результатах исследования SuperJob сообщили РИА Новости.

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