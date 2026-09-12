Более 2 млн атмосфер и 1500 °C: ученые открыли новую форму горячего льда, который, предположительно, скрыт в недрах Урана и Нептуна

Твердый и жидкий одновременно Ученые впервые обнаружили новую кристаллическую структуру суперионного льда — необычного состояния воды, которое, предположительно, существует глубоко внутри Урана и Нептуна.
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