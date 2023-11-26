Онколог Гадзиян указал на тревожный симптом рака, который можно выявить самостоятельно

Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян просил не медлить с обращением к специалисту тех, кто обнаруживает кровь в мочеМарк Гадзиян, врач высшей категории, заявил, что нередко пациенты жалуются на то, что обнаруживают кровь в моче.
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