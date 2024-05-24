«Ведомости» узнали о возможном изменении структуры управления в Госсовете АП

После назначения Путиным руководства администрации президента внутриполитический блок Кремля сохранит ключевые кадры, но структура управления по обеспечению деятельности Госсовета может быть изменена, рассказали источники «Ведомостей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)