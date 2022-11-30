НОВОЕ ТОК-ШОУ И РАБОТА НАД НОВЫМ АЛЬБОМОМ БИЛЛИ АЙЛИШ.

Юмор, приколы, интересные новости и вкусные рецепты. Подписывайтесь на мою страничку в Контакте. Южнокорейский рэпер Мин Юнги, известный как участник популярной к-рор группы BTS под псевдонимом Suga, запускает в интернете свое ток-шоу, сообщает NME.