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НОВОЕ ТОК-ШОУ И РАБОТА НАД НОВЫМ АЛЬБОМОМ БИЛЛИ АЙЛИШ.

НОВОЕ ТОК-ШОУ И РАБОТА НАД НОВЫМ АЛЬБОМОМ БИЛЛИ АЙЛИШ.

Юмор, приколы, интересные новости и вкусные рецепты. Подписывайтесь на мою страничку в Контакте. Южнокорейский рэпер Мин Юнги, известный как участник популярной к-рор группы BTS под псевдонимом Suga, запускает в интернете свое ток-шоу, сообщает NME.

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