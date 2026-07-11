Алина Загитова: «Был период, когда я просто пыталась есть на ходу – все время какие-то шоколадки, сэндвичи, набрала вес, была очень уставшей. Надо выбирать только полезные продукты»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о пользе здорового питания. – Был у меня такой период, когда я просто пыталась есть на ходу, и это все время были какие-то шоколадки, какие-то сэндвичи.
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