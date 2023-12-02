Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Херш: Россия и Украина ведут переговоры о мире с фиксацией границ по линии фронта

Херш: Россия и Украина ведут переговоры о мире с фиксацией границ по линии фронта

Лауреат Пулицеровской премии, американский журналист Сеймур Херш утверждает со ссылкой на анонимных чиновников США, что Россия и Украина якобы втайне ведут мирные переговоры по линии высших военачальников, чей диалог набирает обороты, несмотря на возражения Владимира Зеленского и Белого дома.

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