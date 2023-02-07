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Более 30% российских пенсионеров заявило о необходимости постоянно экономить

Почти треть пенсионеров в РФ заявили, что вынуждены экономить. Согласно проведенному опросу, в котором участвовали 3 тысячи человек, 32% респондентов пожаловались на нехватку финансов.

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