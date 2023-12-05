10 настоящих секретных приемов ниндзя

С 2003 года 5 декабря во всем мире празднуют День ниндзя. Этот неофициальный праздник придумала администрация пародийного сайта Ninja Burger как день, когда все желающие могут представить себя ниндзя — мастерами древнего японского боевого искусства.
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