Самые стрессоустойчивые: кто из знаков зодиака лучше всего справляется с трудностями Алёна Юрьева Жизнь полна вызовов, и каждый из нас время от времени сталкивается с ситуациями, требующими значительных усилий и стойкости.
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