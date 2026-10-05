Работа мечты: когда любимое дело превращается в пытку

Вы когда-нибудь думали, что нашли свою мечту? Работа, которая приносит удовольствие, кажется идеальной — но что, если она начинает отнимать больше, чем давать? Канадский психолог Валери Ониа Бабатопе из Университета Макьюэн в новом исследовании раскрывает три неожиданные проблемы, с которыми сталкиваются люди, полностью отдающиеся любимому делу.