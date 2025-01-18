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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер вышел во вторую неделю на седьмом «Большом шлеме» подряд

Синнер вышел во вторую неделю на седьмом «Большом шлеме» подряд

В третьем круге он обыграл Маркоса Гирона – 6:3, 6:4, 6:2. Итальянец вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема» 15-й раз в карьере и четвертый – в Мельбурне.

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