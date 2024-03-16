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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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СКА вернул Плешкова из фарм-клуба. Артемий сделал рекордные 124 сэйва в игре плей-офф ВХЛ

«Голкипер Артемий Плешков, а также нападающие Кирилл Танков и Илья Федотов переведены в основной состав СКА и присоединятся к команде в ближайшее время», – сказано в сообщении.

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