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Скотт Риттер: РФ "сняла перчатки" после попыток Киева запугать ее атаками БПЛА

Скотт Риттер: РФ "сняла перчатки" после попыток Киева запугать ее атаками БПЛА

Попытки Киева запугать россиян воздушными атаками перед выборами в Госдуму обернулись тем, что Россия «сняла перчатки» и начала удары по объектам инфраструктуры.

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