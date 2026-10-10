Скотт Риттер: РФ "сняла перчатки" после попыток Киева запугать ее атаками БПЛА

Попытки Киева запугать россиян воздушными атаками перед выборами в Госдуму обернулись тем, что Россия «сняла перчатки» и начала удары по объектам инфраструктуры.
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