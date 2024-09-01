Бастрыкин потребовал доклад о расследовании вымогательства у участника СВО

Доклад о том, как продвигается расследование уголовного дела о вымогательстве денег у участника СВО во Владивостоке, потребовал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 1 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии