Женская НБА. «Даллас» примет «Атланту», «Финикс» сыграет против «Голден Стэйт»

«Даллас» сыграет дома против « Атланты », « Финикс » встретится с «Голден Стэйт». Женская НБА Регулярный чемпионат Даллас – Атланта 30 июля .
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