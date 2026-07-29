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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Женская НБА. «Даллас» примет «Атланту», «Финикс» сыграет против «Голден Стэйт»

«Даллас» сыграет дома против « Атланты », « Финикс » встретится с «Голден Стэйт». Женская НБА  Регулярный чемпионат Даллас – Атланта 30 июля .

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