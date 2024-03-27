Директора рудника «Пионер», где произошло ЧП, заключили под стражу

Он обвиняется в нарушении правил безопасности. По решению Благовещенского городского суда задержан и арестован управляющий директор рудника «Пионер» в Амурской области, где с 18 марта под завалами оказалась группа 13 горняков.
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