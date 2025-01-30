Трамп прокомментировал столкновение самолета и военного вертолета в Вашингтоне

Трамп: Экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать Экипаж военного вертолета Black Hawk, столкнувшегося с пассажирским самолетом около аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне, должен был изменить курс, трагедии можно было избежать.