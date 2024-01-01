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Четыре села в Белгородской области лишились света из-за обстрелов

Четыре села в Белгородской области лишились света из-за обстрелов

В Шебекинском городском округе сразу четыре населенных пункта лишились электроэнергии в результате повторного обстрела ВСУ поселка Красное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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