TechSpot: процессорам AMD всех поколений Zen угрожает уязвимость EntrySign

Исследователи из Google обнаружили критическую уязвимость под названием EntrySign в процессорах AMD, которая позволяет злоумышленникам обойти стандартную процедуру проверки подписи микрокода и выполнять вредоносные действия на процессорах с архитектурой Zen вплоть до Zen 5.