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TechSpot: процессорам AMD всех поколений Zen угрожает уязвимость EntrySign

TechSpot: процессорам AMD всех поколений Zen угрожает уязвимость EntrySign

Исследователи из Google обнаружили критическую уязвимость под названием EntrySign в процессорах AMD, которая позволяет злоумышленникам обойти стандартную процедуру проверки подписи микрокода и выполнять вредоносные действия на процессорах с архитектурой Zen вплоть до Zen 5.

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