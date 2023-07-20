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Губернатор Мурманской области назвал сумму на развитие военных городков

Губернатор Мурманской области назвал сумму на развитие военных городков

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 20 июля заявил, что обновление и развитие городской инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) в Мурманской области потребует 20–28 млрд рублей ежегодно в течение 10 лет.

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