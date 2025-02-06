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«Такого они давно не получали!»: дроноводы устроили «замес» для ВСУ в Курской области

«Такого они давно не получали!»: дроноводы устроили «замес» для ВСУ в Курской области

  Российские войска сыграли на опережение и захлопнули ловушку для ВСУ: детали операции Спустя полгода после вторжения в Курскую область противник ВСУ предприняли очередную попытку начать здесь активные боевые действия, атакуя уже освобожденные нами территории.

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Комментарии
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Samarium
Вопрос, что относится к &quot;НЕЗАКОННЫМ&quot;  вооружённым формированиям Украины и что к ЗАКОННЫМ ????🤔
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11 час.
Поля Русс
Продолжать месить в фарш хохляндию с их «друзьями» натовцами….
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8 час.
Алексей Пичугов
хз кому верить..
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20 мин.
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