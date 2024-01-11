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Белый дом объявил о прекращении военной помощи Киеву

Белый дом объявил о прекращении военной помощи Киеву

Такое решение принято в связи с отсутствием бюджетных средств.Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

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