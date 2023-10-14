Постпред Израиля в ООН Эрдан разорвал связи с координатором по Ближнему Востоку

Постпред Израиля при Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан разорвал связи со специальным координатором ООН по Ближнему Востоку Тором Веннесландом из-за его встречи с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.