Постпред Израиля в ООН Эрдан разорвал связи с координатором по Ближнему Востоку

Постпред Израиля при Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан разорвал связи со специальным координатором ООН по Ближнему Востоку Тором Веннесландом из-за его встречи с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
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