Биткоин отстал от золота

В 2024 году биткоин превзошел большинство классов активов, однако теперь он оказался под давлением. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом и возросшая геополитическая нестабильность спровоцировали ажиотаж вокруг безопасных инвестиций, к которым криптовалюты не относятся.