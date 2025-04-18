Стрелки часов СБ ООН замерли: почему завтрашние удары могут изменить ход конфликта «До американцев будет доведён определённый сигнал,…Сообщение Тайм-аут закончен: Россия направит США «сигнал» о судьбе энергетического перемирия появились сначала на Ежедневные новости.