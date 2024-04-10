Побежали таджики, узбеки, киргизы на родину!

ВУ

Владимир Уфимцев

Недавно возвращался из казанского аэропорта домой. Задержали рейс, и пару часов вынужден был "изучать жизнь" аэропорта. Вечером много рейсов из южных регионов бывшего СССР. Сплошной поток семей, много детей, стариков (!) и даже беременные (!) женщины в хиджабах!.. Сука-лар, они как к себе домой летят! Видимо, так у "нас" (у нас ли, думаю теперь я) так все хорошо, что они аулами (!!!) рвутся сюда... А потому, плевать я хотел на всю эту вашу "статистику"про мигрантов-уезжантов... Своим глазам я больше доверяю.