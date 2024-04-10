Побежали Таджики, Узбеки, Киргизы на родину! Ломанулись кто, куда и начали уезжать из России. Отток мигрантов Закономерность, так или иначе, она есть во всем.
Побежали таджики, узбеки, киргизы на родину!
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Владислав Владислав
Пусть шуруют обратно. России нужны только высококвалифицированные кадры.
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14 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Недавно возвращался из казанского аэропорта домой. Задержали рейс, и пару часов вынужден был "изучать жизнь" аэропорта. Вечером много рейсов из южных регионов бывшего СССР. Сплошной поток семей, много детей, стариков (!) и даже беременные (!) женщины в хиджабах!.. Сука-лар, они как к себе домой летят! Видимо, так у "нас" (у нас ли, думаю теперь я) так все хорошо, что они аулами (!!!) рвутся сюда... А потому, плевать я хотел на всю эту вашу "статистику"про мигрантов-уезжантов... Своим глазам я больше доверяю.
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14 час.
Наталья Волкова
никто и не собирается уезжать, только с новой силой заезжают. Кто - то что то на бумаге написал, а на деле как было так и осталось
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12 час.
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