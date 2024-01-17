Захарова прокомментировала согласие Киева помочь Британии в случае военной агрессии

12 января в Киеве гостил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. В ходе этого визита был заключен соглашение между Киевом и Лондоном, касающееся не только военной поддержки со стороны Соединенного Королевства в пользу Украины, но также включающее в себя обязательство со стороны Киева обеспечивать Великобритании военную поддержку в случае внешней военной агрессии против Королевства.
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