Захарова прокомментировала согласие Киева помочь Британии в случае военной агрессии

12 января в Киеве гостил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. В ходе этого визита был заключен соглашение между Киевом и Лондоном, касающееся не только военной поддержки со стороны Соединенного Королевства в пользу Украины, но также включающее в себя обязательство со стороны Киева обеспечивать Великобритании военную поддержку в случае внешней военной агрессии против Королевства.