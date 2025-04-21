ВСК: Зумеры водят аккуратнее родителей

В первом квартале 2025 года уровень аварийности на российских дорогах уменьшился на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но Краснодарский край обогнал Москву по количеству автомобильных аварий – к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.