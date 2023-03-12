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  • Валерий Зобнин
    Хорошая мысль, от советчиков.По которым,тюрьма плачет.Договорится с хохлами, о приобретение у них оружия.Они всё равн...Пригожину предлож...
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    Мало этих чурок трясёт.В Турции объяснил...

Пригожину предложили покупать оружие и боеприпасы за границей РФ

Пригожину предложили покупать оружие и боеприпасы за границей РФ

ru.interaztv.comРОССИЯ АВТОРИван БерезинНА ЧТЕНИЕ1 минОПУБЛИКОВАНОСегодня в 09:04 Основателю частной военной компании «Вагнер», которая принимает участие в спецоперации на Украине, Евгению Пригожину посоветовали закупать снаряды для ЧВК за границей.

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