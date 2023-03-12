Пригожину предложили покупать оружие и боеприпасы за границей РФ

ru.interaztv.comРОССИЯ АВТОРИван БерезинНА ЧТЕНИЕ1 минОПУБЛИКОВАНОСегодня в 09:04 Основателю частной военной компании «Вагнер», которая принимает участие в спецоперации на Украине, Евгению Пригожину посоветовали закупать снаряды для ЧВК за границей.