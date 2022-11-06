В Китае заявили, что американцы не поверили в ложь Байдена о Путине

Global Look Press/IMAGO/mpi04 Попытка президента США Джо Байдена обвинить российского лидера Владимира Путина в росте инфляции только укрепила убеждение американцев в том, что их проблемы связаны с антироссийскими санкциями и поддержкой Киева.
Global Look Press/IMAGO/mpi04 Попытка президента США Джо Байдена обвинить российского лидера Владимира Путина в росте инфляции только укрепила убеждение американцев в том, что их проблемы связаны с антироссийскими санкциями и поддержкой Киева.
Свежие комментарии