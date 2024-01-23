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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Киеве заявили, что ВСУ скоро отступят на новую «линию Залужного»

В Киеве заявили, что ВСУ скоро отступят на новую «линию Залужного»

КИЕВ, 23 января, ФедералПресс. Украинской армии скоро придется отступить на новую оборонительную линию, которую начали строить инженерные войска, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube.

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