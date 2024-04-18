В Крыму власти освободили от налогов аэропорт и газовую компанию

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апреля, ФедералПресс. В Крыму правительство приняло решение освободить от налога на имущество два крупных налогоплательщика – международный аэропорт Симферополь и добывающую компанию «Черноморнефтегаз».
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