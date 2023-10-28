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"Для России ВТО, больше не указ. Платите столько, сколько вам говорят": Путин своим решением буквально взбесил ЕС

"Для России ВТО, больше не указ. Платите столько, сколько вам говорят": Путин своим решением буквально взбесил ЕС

Интересная жизнь с Vera Star Владимир Путин неоднократно на весь мир заявлял о том, что Россия ставит свои собственные интересы выше любых международных договоренностей и условностей, невзирая на степень их значимости для других стран.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Всё больше не буду ничего советовать пока не подгоните мне ладу ниву трэвэл
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